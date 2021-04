Felicissima sera | Francesco Totti spiazza tutti con una battuta su Ilary Blasi

(Di sabato 24 aprile 2021), condotto a Pio e Amedeo, è tornato a sorprendere i telespettatori e l’occasione è la nuova puntata in cui il duo comico ha ospitato in studio, che ha ad un certo puntoto. Un’ospitata coinvolgente, che ha visto la leggenda della Roma rispondere alle battute e domande scomode del duo comico per il momento “lacrime” dellata. Tra queste desta clamore quella che i comici hanno rivolto all’ospite sulla moglie,, sottolineandone la somiglianza con il Ken Umano AKA Rodrigo Alves. Un particolare cheha confermato, fino al punto di dichiarare che andrebbe a letto con il vip trans ad una determinata condizione, sorprendendo così dentro e fuori lo studio. ...

Ascolti Tv 23 aprile 2021. In prima serata su Canale5 la seconda puntata di- dalle 21:46 alle 00:48 - ha divertito una media di 4.013.000 spettatori con uno share del 21,1% (25,9% sul target commerciale). Molto alto il livello degli ospiti che hanno fatto la ...L'Isola dei Famosi verrà spostata dal giovedì al venerdì, prendendo il posto che attualmente occupa '', il fortunato show condotto da Pio e Amedeo , duo di comici pugliesi che sta sbancando l'auditel. Isola dei Famosi non andrà in onda di giovedì Così come si legge su FanPage, l'Isola ...La nuova puntata di Felicissima Sera ha regalato tanti momenti esilaranti. Tra i commenti social quelli di alcuni vip che hanno seguito con piacere la puntata in onda su Canale 5. Foto: ...Ascoli Piceno, Pio e Amedeo danno vita con Baglioni su Canale 5 ad uno sketch sulla città - picenotime.it - IT ...