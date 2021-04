Eleonora Giorgi vaccinata con AstraZeneca: “Adoro avere la febbre. Quella notte ho dormito come non dormivo da tempo” (Di sabato 24 aprile 2021) tempo di vaccino anche per Eleonora Giorgi. L’attrice romana ha raccontato su Instagram la propria esperienza con il tanto discusso vaccino AstraZeneca. A 67 anni, la madre di Paolo Ciavarro, ha così ricevuto la sua prima dose: “Mi sono vaccinata già da un po’ con AstraZeneca e sono stata benissimo e vi dico di più: Quella notte ho dormito come non dormivo da tempo. Ho avuto qualche linea di febbre ma io la Adoro: mi piacere avere la febbre“, ha detto. Poi ha sottolineato: “Non cominciate a farmi l’anagrafe, mi sono vaccinata perché la Regione Lazio si sta comportando in maniera eccellente. Forse per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021)di vaccino anche per. L’attrice romana ha raccontato su Instagram la propria esperienza con il tanto discusso vaccino. A 67 anni, la madre di Paolo Ciavarro, ha così ricevuto la sua prima dose: “Mi sonogià da un po’ cone sono stata benissimo e vi dico di più:hononda. Ho avuto qualche linea dima io la: mi piacerela“, ha detto. Poi ha sottolineato: “Non cominciate a farmi l’anagrafe, mi sonoperché la Regione Lazio si sta comportando in maniera eccellente. Forse per ...

