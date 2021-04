Dzeko punta lo United | ' Sarà dura | ma niente è impossibile'

Advertising

Domani a Cagliari non dovrebbe giocare perché Fonseca, a meno di necessità, lo vuole fresco e riposato in coppa. D'altronde, Edinsi esalta negli scontri ad eliminazione diretta: quando la Roma arrivò in semifinale di Champions con il Liverpool fece cinque gol e tre assist in sei partite, adesso è a quota tre reti in ...Anzi, già cercato a gennaio,rappresenterebbe il prototipo ideale della terzache Conte ha in mente.L’agente Gianfranco Cicchetti ha presentato il suo assistito dopo la sua prima convocazione in vista del match contro la Sampdoria Prima convocazione con la maglia del Sassuolo per Luigi Samele. L’att ...Il calciomercato della Roma sarà inevitabilmente legato alle scelte che farà la dirigenza, soprattutto per la panchina giallorossa.