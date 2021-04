Covid: Bologna (Pp), ‘bene miglioramento campagna vaccinale’ (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – ‘La campagna vaccinale per contrastare il Covid-19 sta accelerando, le Regioni cercano di raggiungere gli obiettivi programmati e i numeri in assoluto sono in miglioramento. Questa crescita la dobbiamo senza dubbio al modello organizzativo unitario nazionale che sta funzionando nell’ambito degli hub vaccinali e degli ospedali grazie alla collaborazione di medici e infermieri che gestiscono il flusso delle vaccinazioni ognuno per le proprie competenze professionali”. Lo afferma la deputata di Popolo protagonista Fabiola Bologna. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – ‘Lavaccinale per contrastare il-19 sta accelerando, le Regioni cercano di raggiungere gli obiettivi programmati e i numeri in assoluto sono in. Questa crescita la dobbiamo senza dubbio al modello organizzativo unitario nazionale che sta funzionando nell’ambito degli hub vaccinali e degli ospedali grazie alla collaborazione di medici e infermieri che gestiscono il flusso delle vaccinazioni ognuno per le proprie competenze professionali”. Lo afferma la deputata di Popolo protagonista Fabiola. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Bologna (Pp), 'bene miglioramento campagna vaccinale'... - andreastoolbox : Bollettino covid Bologna e Emilia Romagna oggi 23 aprile - infoitinterno : Bollettino covid: calano i ricoveri, a Bologna +215 casi e 7 decessi - vitovito63 : RT @Swanie76267526: @LaPrimaManina @cocchi2a In Veneto non riescono a seppellire i Morti di Covid, come a Roma, uguale-uguale. - Li mandano… - camon68 : @EleMaBo Una meraviglia, come tutta Bologna, ultima citta visitata prima del covid... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bologna Covid Italia, bollettino contagi regioni: dati 23 aprile e zona gialla I ricoverati in terapia intensiva Covid sono 146, mentre sono 1.513 i pazienti Covid nei reparti di ... Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi: Bologna a 234, Modena a 182 e Reggio Emilia ...

Coronavirus, lieve crescita dei contagi. Nessun decesso, altre quattro classi in quarantena La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 215 nuovi casi, seguita da ... 1.948 quelli negli altri reparti Covid ( - 81). Vaccini Continua intanto la campagna vaccinale ...

Covid Bologna: la mappa dei contagi nei quartieri il Resto del Carlino Covid: Bologna (Pp), 'bene miglioramento campagna vaccinale' Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “La campagna vaccinale per contrastare il Covid-19 sta accelerando, le Regioni cercano di raggiungere gli obiettivi programmati e i numeri in assoluto sono in miglioramento ...

In Consiglio disagio giovanile e Zaki Riguardo alla prima questione, l’assemblea ritornerà sui fatti di violenza verificatisi nel febbraio scorso e più in generale sulle difficoltà per i minori, nel tempo del confinamento a causa del ...

I ricoverati in terapia intensivasono 146, mentre sono 1.513 i pazientinei reparti di ... Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi:a 234, Modena a 182 e Reggio Emilia ...La situazione dei contagi nelle province vede al primo postocon 215 nuovi casi, seguita da ... 1.948 quelli negli altri reparti( - 81). Vaccini Continua intanto la campagna vaccinale ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “La campagna vaccinale per contrastare il Covid-19 sta accelerando, le Regioni cercano di raggiungere gli obiettivi programmati e i numeri in assoluto sono in miglioramento ...Riguardo alla prima questione, l’assemblea ritornerà sui fatti di violenza verificatisi nel febbraio scorso e più in generale sulle difficoltà per i minori, nel tempo del confinamento a causa del ...