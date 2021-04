Come recuperare e asciugare un iPhone caduto in acqua? (Di sabato 24 aprile 2021) Se l’iPhone è caduto in acqua bisogna agire in fretta e cercare di asciugarlo subito, vediamo tutti i passaggi da seguire. Se vi accorgete che l’iPhone è caduto in acqua la prima cosa da fare è recuperarlo il prima possibile, anche se è una cosa scontata da sottolineare è importante agire in fretta per non rischiare danni irreparabili. Detto questo, vediamo quali sono i passaggi da fare per cercare di salvare lo smartphone senza farsi cogliere dal panico. iPhone caduto in acqua: cosa fare Insieme alla sensazione di sconforto che può assalirci quando temiamo di aver smarrito lo smartphone, ce ne è una assai più frustrante temere che il nostro iPhone si sia bagnato e possa non funzionare più. Ma non è mai troppo ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 24 aprile 2021) Se l’inbisogna agire in fretta e cercare di asciugarlo subito, vediamo tutti i passaggi da seguire. Se vi accorgete che l’inla prima cosa da fare è recuperarlo il prima possibile, anche se è una cosa scontata da sottolineare è importante agire in fretta per non rischiare danni irreparabili. Detto questo, vediamo quali sono i passaggi da fare per cercare di salvare lo smartphone senza farsi cogliere dal panico.in: cosa fare Insieme alla sensazione di sconforto che può assalirci quando temiamo di aver smarrito lo smartphone, ce ne è una assai più frustrante temere che il nostrosi sia bagnato e possa non funzionare più. Ma non è mai troppo ...

Advertising

nino_giovanni : @CarloCalenda Sappi, giovane Carlito, che non tutto ciò che butti nella spazzatura ha lo stesso valore: qualcosa si… - daniel75922268 : RT @cora1cara: Prima uscita stagionale dopo una lunga pausa di quasi sei mesi. Solo 9 buche, ma è come se ne avessi fatte 27. Fermarsi non… - leiballa2pac : sto cesso non mi parla da metà anno e adesso mi chiede come fa a recuperare il suo profilo instagram ma brabbi lasciami stare - cora1cara : Prima uscita stagionale dopo una lunga pausa di quasi sei mesi. Solo 9 buche, ma è come se ne avessi fatte 27. Ferm… - joseph23472 : RT @RutaAllTheWay: come mi sto immaginando Maria Teresa?? compleanno finito, lei che non dorme mai presto, con i suoi occhiali top a recupe… -