Ciad: ribelli 'disponibili' al cessate il fuoco (Di sabato 24 aprile 2021) Il leader dei ribelli Ciadiani che da due settimane conducono un'offensiva contro il regime e sono accusati dall'esercito di aver ucciso il capo dello Stato Idriss Déby Itno durante i combattimenti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Il leader deiiani che da due settimane conducono un'offensiva contro il regime e sono accusati dall'esercito di aver ucciso il capo dello Stato Idriss Déby Itno durante i combattimenti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciad ribelli Ciad: ribelli 'disponibili' al cessate il fuoco ...per l'Alternanza e la Concordia in Ciad (Fact) raggiunto telefonicamente da Libreville . L'esercito ciadiano aveva assicurato all'inizio della settimana di aver "distrutto" la colonna di ribelli e ...

Ciad: portavoce dei ribelli Fact a "Nova", siamo in guerra contro la Francia Roma, 23 apr 19:17 - Il Fronte ribelle per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact) "è in guerra contro la Francia". Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Kingabé...

Morte Déby, Parigi trema Al consumatore medio di notizie di politica estera il nome del presidente del Ciad, Idriss Déby, dice probabilmente poco o nulla. Lo stesso paese del Sahel africano trova di rado un qualche spazio sui ...

