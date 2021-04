Cdm slitta alle 14. Testo da affinare per confrontarsi in Europa (Di sabato 24 aprile 2021) Non sono tensioni fra partiti, ma limature. Il Cdm convocato per questa mattina slitta nel pomeriggio. Allòe 14. Il tema è il Pnrr, il Testo che lunedì verrà presentato alla Camera e successivamente a Bruxelles. Un lavoro poderoso che deve risultare inattaccabile. Si lavora insomma su quegli aspetti ritenuti sensibili dalla Commissione. Si motivano risposte. E si evitano polemiche. Quota 100 che non verrà rinnovata andava a scadenza. Si rifiuta l'idea che il Testo non sia pronto. Il Testo c'è èvero invece che è un esame e che l'Italia si presenta con un interlocutore che riesce a tenere testa all'Europa. affinare dunque perchè si ripete a Palazzo Chigi è "qualcosa che ci impegnerà per i prossimi dieci anni" Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Non sono tensioni fra partiti, ma limature. Il Cdm convocato per questa mattinanel pomeriggio. Allòe 14. Il tema è il Pnrr, ilche lunedì verrà presentato alla Camera e successivamente a Bruxelles. Un lavoro poderoso che deve risultare inattaccabile. Si lavora insomma su quegli aspetti ritenuti sensibili dalla Commissione. Si motivano risposte. E si evitano polemiche. Quota 100 che non verrà rinnovata andava a scadenza. Si rifiuta l'idea che ilnon sia pronto. Ilc'è èvero invece che è un esame e che l'Italia si presenta con un interlocutore che riesce a tenere testa all'dunque perchè si ripete a Palazzo Chigi è "qualcosa che ci impegnerà per i prossimi dieci anni"

Advertising

HuffPostItalia : Slitta il Cdm sul Recovery Plan, tensioni sul Superbonus 110% - ilfoglio_it : Il Cdm previsto questa mattina slitta nel pomeriggio. Non sono tensioni politiche ma affinamenti al testo. Puntuali… - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Tanti nodi ancora da sciogliere e il Cdm sul #RecoveryPlan previsto per stamattina slitta a data da definirsi https://t.co… - AndFranchini : Slitta il Cdm sul Recovery Plan, tensioni sul Superbonus 110% In corso contatti con Bruxelles e confronti nella mag… - CorriereUmbria : Recovery plan, tensioni nella maggioranza sul Pnrr: slitta il consiglio dei ministri #Pnrr #Recoveryplan #Cdm… -