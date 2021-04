Brutte notizie per Pirlo: doppia assenza col Parma (Di sabato 24 aprile 2021) doppia assenza pesante per la Juventus di Andrea Pirlo. Demiral e Chiesa, infatti, non sono convocati per la gara contro la Fiorentina. Dopo l’allenamento di oggi pomeriggio, la Juventus di Andrea Pirlo vola verso Firenze. La gara contro la Fiorentina è da vincere a tutti i costi per restare attaccati ai primi posti della classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 aprile 2021)pesante per la Juventus di Andrea. Demiral e Chiesa, infatti, non sono convocati per la gara contro la Fiorentina. Dopo l’allenamento di oggi pomeriggio, la Juventus di Andreavola verso Firenze. La gara contro la Fiorentina è da vincere a tutti i costi per restare attaccati ai primi posti della classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Catania, Tonucci positivo al Covid: domani nuovo ciclo di tamponi Brutte notizie per il Catania che non potrà contare su Denis Tonucci colpito dal Covid . I test molecolari effettuati sul difensore ne hanno rilevato la positività, come reso noto da un comunicato ...

Fedez bannato dal suo canale Twitch Brutte notizie per Fedez e tutti i suoi seguaci. Il rapper e marito di Chiara Ferragni è infatti protagonista in negativo di un episodio, che sta facendo discutere notevolmente in rete. Nonostante la ...

Milan, brutte notizie per Pioli: 2 assenze pesanti e un recupero per la Lazio Yahoo Finanza CIRT: trionfo Scandola-D'Amore con la Hyundai al Rally Adriatico La coppia della i20 ha battuto per 17'3 la Skoda di Bresolin-Pollet e la Polo di Campedelli-Rappa, mentre tanti grandi protagonisti sono usciti di scena. Andreucci illeso dopo un brutto incidente.

Monica Guerritore a Verissimo: «Ho avuto un tumore al seno, alle donne dico 'non abbiate paura'» Monica Guerritore racconta la sua vita privata e gli esordi a teatro a Verissimo. Tra i momenti difficili annovera la diagnosi di un tumore al seno, che fortunatamente ha ...

