Boxe | ansia per Ryan Garcia Si ritira dal match con Fortuna | “Devo pensare alla mia salute”

(Di sabato 24 aprile 2021)non combatterà contro Javier, come da programma, il prossimo 9 luglio. La nuova star dellamondiale, 22 anni, ha annunciato il suo forfait per imprecisati motivi di nalute: “So che molti dei miei fans potrebbero restare delusi da questa notizia, ma ho deciso dirmi dal mioprogrammato per il 9 luglio – ha scritto Kingsu Instagram – In questo momentomiae al mio benessere. Ho deciso di prendermi un po’ di tempo per tornare più forte. Spero di poter tornare il prima possibile a combattere sul ring. Ringrazio Dio, la mia famiglia, i dottori e tutti quelli che mi supportano“. Tanti i messaggi di solidarietà, a partire da Luke Campbell, ...

