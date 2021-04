Beautiful | anticipazioni 24 aprile 2021 | Sally mente a Wyatt

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 24 aprile 2021) Tramaoggi 24con unasottotono e unche cerca di farsi perdonare in ogni modo pur non sapendo la verità. Che cosa stà per accadere a Los Angeles? Le scuse diLe puntateche stiamo guardando in questi giorni sono ricche di colpi di scena. Coppie che si lasciano e altre che si ritrovano, tra malattie e tradimenti che puntano ad un obiettivo finale molto particolare. Abbiamo visto Steffy e Liam travolti dalla passione dopo che la ragazza si è fatta convincere dal fratello nel baciare lo Spencer mentre Hope guardava. Thomas ha sempre più le mani in pasta ed è evidente il fatto che oggi Hope si possa fidare solo di lui - apparente. Brooke è disperata e non vuole assolutavedere ...