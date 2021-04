Atp Monaco 2021 | il montepremi e il prize money

(Di sabato 24 aprile 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 26 aprile al 2 maggio. Alexander Zverev guida il seeding nell’appuntamento di casa, che si disputa in concomitanza con quello di Estoril. Per l’Italia spicca solamente la presenza di Stefano Travaglia nel main draw. E’ di 419.470 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 21 mila euro. Esattamente 4 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €4.000 (0 punti) SECONDO TURNO: €5.600 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €8.200 (45 punti) SEMIFINALE: €12.000 (90 punti) FINALE: €16.000 (150 punti) VINCITORE: €21.655 (250 punti) SportFace.

Il programma , le date, gli orari e la copertura tv dell'di2021 , evento in programma dal 26 aprile al 2 maggio. Stefano Travaglia è l'unico tennista azzurro presente nel main draw. Il marchigiano esordirà contro l'ostico Korda. La prima testa ...Il montepremi e il prize money dell'250 di2021 , torneo in programma dal 26 aprile al 2 maggio. Alexander Zverev guida il seeding nell'appuntamento di casa, che si disputa in concomitanza con quello di Estoril. Per l'Italia ...Vince il greco la semifinale sul rosso di Spagna. L'azzurro, prossimo numero 18 in ranking Atp, perde per due set a zero ...Dopo la sconfitta odierna nelle semifinali dell'ATP 500 di Barcellona 2021, Jannik Sinner si ferma nel ranking a quota 2548, virtualmente al 18° posto. Tale posizione verrà confermata lunedì 26 aprile ...