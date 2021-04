AstraZeneca usato solo per i richiami, prime dosi, si vira su Pfizer e Moderna (Di sabato 24 aprile 2021) La Regione ha deciso una rimodulazione in base alle forniture delle case farmaceutiche. Bergamo ha varcato la soglie dei 200 mila residenti che hanno ricevuto almeno una iniezione: copertura del 21,45%. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 aprile 2021) La Regione ha deciso una rimodulazione in base alle forniture delle case farmaceutiche. Bergamo ha varcato la soglie dei 200 mila residenti che hanno ricevuto almeno una iniezione: copertura del 21,45%.

