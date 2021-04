Apex Legends non è tutto | Respawn lavora a una nuova proprietà intellettuale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 24 aprile 2021)Entertainment nonsolo ade (forse!) a Titanfall 3, ma anche a una: la notizia è stata ribadita dal team..Entertainmenta una, oltre che aded eventualmente a Titanfall 3: la notizia era già nota ma è stata ribadita dal team, che cerca un programmatore. Parliamo di un progetto davvero piccolo, portato avanti da un gruppo di sole cinque persone: lo scorso dicembre hanno reclutato un ingegnere software, ora cercano appunto un sesto componente che possa aiutarli a portare avanti lo sviluppo. Looking for an … Notizie giochiRead ...