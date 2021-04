Wolfsburg-Borussia Dortmund (sabato 24 aprile, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Unico assente Steffen tra i locali, Terzic con la difesa da inventare (Di venerdì 23 aprile 2021) Trentunesimo turno di Bundesliga ed è una sfida infuocata in ottica champions quella che vede il Borussia Dortmund di Terzic di scena sul campo del Wolfsburg terzo in classifica. Per la squadra di Glasner comoda vittoria in quel di Stoccarda nell’ultimo turno. Biancoverdi che hanno messo a posto le cose in poco più di un’ora e gestito InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 23 aprile 2021) Trentunesimo turno di Bundesliga ed è una sfida infuocata in ottica champions quella che vede ildidi scena sul campo delterzo in classifica. Per la squadra di Glasner comoda vittoria in quel di Stoccarda nell’ultimo turno. Biancoverdi che hanno messo a posto le cose in poco più di un’ora e gestito InfoBetting: Scommesse Sportive e

