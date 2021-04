Valentino Rossi allontana il ritiro | “Il tempo l’avrà vinta ma provo a rendergliela difficile”

(Di venerdì 23 aprile 2021)parla del suo inizio di stagione e dello spettro delche continua ad aleggiare alle sue spalle ormai da anni. Intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport,ha fatto il punto sul suo inizio di stagione – non proprio soddisfacente – e sul suo futuro, con l’ombra delche ovviamente si fa sempre più ingombrante alle sue spalle.il: “Alla fine ilma voglioil piùpossibile” In tre gareha raccolto solo 4 punti. Pochi. Decisamente pochi per poter essere ...

però, non si pente della decisione presa di non mollare quando era all'apice , e la difende a spada tratta, con un ragionamento che spiega volentieri alla Gazzetta dello Sport , e che ...Di smettere non ne vuole ancora sapere, perché l'emozione e l'adrenalina che gli regala la MotoGP restano al momento sensazioni impagabili.però sente che il momento del ritiro continua ad avvicinarsi, ma non ha intenzione di pensarci più di tanto, preferendo concentrarsi sulla pista e su come migliorare la sua M1, al ...Valentino Rossi parla del suo inizio di stagione e dello spettro del ritiro che continua ad aleggiare alle sue spalle ormai da anni. Intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, Valentino ...Il rammarico vero è uno e uno solo. E non c’entra niente il non aver deciso di smettere prima, quando era ancora all’apice della carriera: Valentino Rossi lo ha spiegato in una intervista rilasciata ...