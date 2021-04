Vaccino AstraZeneca, l’Ema raccomanda di somministrare la seconda dose (Di venerdì 23 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca: Ema raccomanda somministrazione seconda dose È atteso per le 16 di oggi, venerdì 23 aprile, il nuovo parere dell’Ema su AstraZeneca e sulle somministrazioni della seconda dose del Vaccino negli individui che hanno già ricevuto la prima iniezione: di seguito la diretta live della conferenza stampa dell’Agenzia europea per i medicinali. Conferenza stampa Ema su AstraZeneca: la diretta La vicenda AstraZeneca Nell’ultima conferenza stampa dell’Ema, convocata per il 7 aprile scorso, l’Agenzia europea per i medicinali aveva confermato una “possibile correlazione fra AstraZeneca e rari casi di trombosi” sottolineando, però, che “i ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021): EmasomministrazioneÈ atteso per le 16 di oggi, venerdì 23 aprile, il nuovo parere delsue sulle somministrazioni delladelnegli individui che hanno già ricevuto la prima iniezione: di seguito la diretta live della conferenza stampa dell’Agenzia europea per i medicinali. Conferenza stampa Ema su: la diretta La vicendaNell’ultima conferenza stampa del, convocata per il 7 aprile scorso, l’Agenzia europea per i medicinali aveva confermato una “possibile correlazione frae rari casi di trombosi” sottolineando, però, che “i ...

