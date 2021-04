Uomini e donne, Tina fuori di sé sbotta contro Gemma: ‘Mi sono rotta il c***o’ ‘ (Di venerdì 23 aprile 2021) A Uomini e donne non c è pace per Tina Cipollari che, oggi, è stata protagonista di un nuovo scontro con Gemma Galgani durante il quale, credendo di essere fuori onda, si è lasciata andare a delle colorite esternazioni. Tina furiosa, crede di essere fuori onda: ‘Mi sono rotta il c***o’ Tina Cipollari a Uomini e donne, continua ad essere in collegamento video da casa. Anche se con qualche difficoltà in più del solito, continuano gli scontri con la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Oggi ad esempio, la dama torinese ha voluto affrontare le dichiarazioni rilasciate da Nuovo TV proprio dalla vulcanica opinionista. Una discussione che ha ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 aprile 2021) Anon c è pace perCipollari che, oggi, è stata protagonista di un nuovo sconGalgani durante il quale, credendo di essereonda, si è lasciata andare a delle colorite esternazioni.furiosa, crede di essereonda: ‘MiilCipollari a, continua ad essere in collegamento video da casa. Anche se con qualche difficoltà in più del solito, continuano gli scontri con la sua acerrima nemicaGalgani. Oggi ad esempio, la dama torinese ha voluto affrontare le dichiarazioni rilasciate da Nuovo TV proprio dalla vulcanica opinionista. Una discussione che ha ...

