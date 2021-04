Twitter lancia una super funzione sia per iOS che per Android (Di venerdì 23 aprile 2021) Twitter si aggiorna ancora e aggiunge una nuova super funzione sia per i dispositivi iOS che Android. Tutti i dettagli Continua il lavoro da parte degli sviluppatori di Twitter per rendere il servizio sempre più aggiornato e funzionale per i propri utenti. Da ormai qualche settimana è disponibile Spaces, la funzione alternativa a Clubhouse che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 aprile 2021)si aggiorna ancora e aggiunge una nuovasia per i dispositivi iOS che. Tutti i dettagli Continua il lavoro da parte degli sviluppatori diper rendere il servizio sempre più aggiornato e funzionale per i propri utenti. Da ormai qualche settimana è disponibile Spaces, laalternativa a Clubhouse che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Mov5Stelle : .@riccardo_fra lancia #RigeneraItalia, la nostra campagna dedicata alla norma che finanzia i Comuni italiani per op… - AmiciUfficiale : La maestra Veronica Peparini lancia un guanto di sfida su tre stili diversi che vede protagonisti da una parte Giul… - AmiciUfficiale : In vista della sesta puntata del Serale la maestra Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida tra Serena e Samu… - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Fedez lancia una linea di smalti con Layla Cosmetics: NooN by Fedez - Inside Marketing… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Presentato in anteprima a @comunefi il nuovo singolo di @giov_caccamo 'Aurora', girato a Palazzo Vecchio. A pochi giorn… -