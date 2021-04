(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Parla di “altissima” il sindacato USB per lodei lavoratori Anm iniziato oggi alle ore 11 e che si concluderà alle ore 15. Ferma dalle 11 – conferma l’ANM – la linea 1 del Metrò e ferme le tre funicolari Centrale, Montesanto e Chiaia , mentre Mergellina è ferma per motivi tecnici. Menol’nel trasporto di superficie, dove gli autobus hanno continuato a circolare e c’è la presenza delle linee di supporto di compagnie private, che non hanno aderito alla protesta. “I lavoratori dei settori gomma, ferro e sosta – dicono Marco Sansone e Adolfo Vallini dell’USB – hanno dimostrato di respingere con forza la cattiva gestione aziendale e di non accettare supinamente il peggiorare delle condizioni di lavoro senza minimamente toccare privilegi e ...

Advertising

anteprima24 : ** Trasporti, #Sciopero #Anm a #Napoli: 'Alta adesione' ** - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: Milano, oggi sciopero dei trasporti: a rischio la circolazione dei treni dalle 9 alle 17 #23Aprile - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Sciopero trasporti Napoli, pochi bus: ferme funicolari e linea 1 metro - SkyTG24 : Sciopero trasporti Napoli, pochi bus: ferme funicolari e linea 1 metro - espansionetv : Sciopero del trasporto ferroviario in Lombardia #sciopero #treni #trasporti #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti sciopero

...in autostrada o lungo l'Aurelia a Capo Mele a peggiorare la situazione arriva anche lodei ...della vaccinazione immediata per tutto il personale che opera nel settore dei. Viene ...non sono sufficienti per tutti gli studenti e soprattutto per una didattica al 70%. Gli studenti vogliono il diritto allo studio ma con sicurezza, una sicurezza che negli istituti della ...Studenti oggi in “sciopero silenzioso” a Caltanissetta ... sicurezza e nelle classi non c’è il distanziamento adeguato per proteggersi dal virus. I trasporti non sono sufficienti per tutti gli ...Oggi, venerdì 23 aprile, trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 20,30 e sino alla fine del servizio diurno, indetto dal sindacato Orsa. A Roma l’agitazione interesserà, ...