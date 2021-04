Tirrenia, lavoratori in sciopero il 3 maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) In vista della pronuncia del Tribunale di Milano sulla richiesta della procura di Milano sul fallimento della società prevista per il 6 maggio Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 aprile 2021) In vista della pronuncia del Tribunale di Milano sulla richiesta della procura di Milano sul fallimento della società prevista per il 6

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia lavoratori Tirrenia, lavoratori in sciopero il 3 maggio Sale la tensione attorno alla vertenza Cin Tirrenia, la compagnia di navigazione del gruppo Onorato per cui il 6 maggio il tribunale di Milano si dovrà pronunciare sulla richiesta di fallimento ...

Moby, "tutelare subito compagnia e lavoratori" "Quanto richiesto da Tirrenia non è sostenibile" Crisi Moby, "politica pensi al servizio pubblico" Moby - Cin, Barbetti:"Grave silenzio della politica"

Tirrenia, lavoratori in sciopero il 3 maggio Il Sole 24 ORE Addio a Manlio Giannessi Una colonna del Litorale Storico titolare del Bagno Lido, debilitato dal Covid e dalle due brutali rapine subite di recente nella sua villa. Curato coi monoclonali, ma il fisico ha ceduto ...

Tirrenia in crisi choc, sciopero il 3 maggio Sos anche da parte di piloti e terminalisti livorno. «La già delicatissima situazione del gruppo Onorato rischia di precipitare, compromettendo le sorti di 6mila lavoratori di mare e di terra»: sono loro, senza nessuna colpa, a rischiare di pag ...

Sale la tensione attorno alla vertenza Cin, la compagnia di navigazione del gruppo Onorato per cui il 6 maggio il tribunale di Milano si dovrà pronunciare sulla richiesta di fallimento ..."Quanto richiesto danon è sostenibile" Crisi Moby, "politica pensi al servizio pubblico" Moby - Cin, Barbetti:"Grave silenzio della politica"Storico titolare del Bagno Lido, debilitato dal Covid e dalle due brutali rapine subite di recente nella sua villa. Curato coi monoclonali, ma il fisico ha ceduto ...livorno. «La già delicatissima situazione del gruppo Onorato rischia di precipitare, compromettendo le sorti di 6mila lavoratori di mare e di terra»: sono loro, senza nessuna colpa, a rischiare di pag ...