Tamponi rapidi gratuiti per i ragazzi tra i 14 e i 19 anni

(Di venerdì 23 aprile 2021) Misura per monitorare meglio gli studenti. Si prenota on line scegliendo il giorno e il luogo del test.

In ogni caso, in corrispondenza della possibilità del ritorno a fare lezione in classe viene attivato anche il tanto annunciato servizio deiantigenicigratuiti . L'iniziativa è ...Sabato mattina presso gli spoglòiatoi del Paolo Deste, come ormai di routine , la squadra avenzina si sottoporrà all'esame dei, condizione necessaria , in caso ovviamente di negatività ...Gli studenti lombardi, nella fascia d’età tra i 14 e i 19 anni, avranno la possibilità di effettuare due tamponi rapidi gratuiti ogni mese, da prenotare nella farmacia vicina più comoda. Le Ats ...Nella giornata di ieri sei persone sono risultate positive al tampone rapido, effettuato in un laboratorio d’analisi oricense. Tra questi, due sono alunni della 5B della scuola primaria del centro che ...