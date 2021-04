Superlega | dietrofront Uefa | nessuna sanzione per i club ribelli Europei | ecco dove si giocherà

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 23 aprile 2021) Scelte tutte le città sedi del prossimo campionato Europeo di calcio la cui inaugurazione è fissata con Italia-Turchia l’11 giugno all’Olimpico di Roma. La formula è quella delle sedi itineranti. Confermate le partite a Monaco di Baviera con un minimo di 14.500 spettatori, Siviglia sostituisce Bilbao, mentre le partite di Dublino si spostano a San Pietroburgo e a Londra. Queste le decisioni del Comitato Esecutivoriunitosi il 23 aprile in videoconferenza. Tensione con i topLaha inoltre deciso di non sanzionare i 12che avevano aderito alla Super League: la controversadei topnaufragata nel giro di appena 48 ore. Ma il governo europeo del pallone non chiude del tutto la questione. E parla di “opzioni a disposizione”. E anche di “passi da ...