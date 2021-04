Superlega, anche JP Morgan si defila: “Valutazione sbagliata” (Di venerdì 23 aprile 2021) La Superlega è già svanita, superata. E’ durata 48 ore, il tempo di far insorgere il mondo del calcio, indignato dall’idea che a 20 club venisse accordato un poter autoimposto. anche gli stessi tifosi delle squadre che avrebbero dovuto partecipare alla lega si sono tirati fuori. Anzi, hanno fatto di più: sono scesi in strada. Così il progetto è naufragato: affondato fino a data da destinarsi. Perché nonostante gli appelli del presidente del Real Madrid Florentino Perez – che ha parlato di progetto ancora in piedi – dalla Superlega sono scappati tutti. Prime le inglesi, poi l’Atletico Madrid. Infine le italiane, anche se la Juve non ha mai ammesso le proprie colpe. E alla fine a salutare tutti è chi aveva promesso di finanziare l’intero progetto: la banca JP Morgan, che ha annunciato l’addio con una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021) Laè già svanita, superata. E’ durata 48 ore, il tempo di far insorgere il mondo del calcio, indignato dall’idea che a 20 club venisse accordato un poter autoimposto.gli stessi tifosi delle squadre che avrebbero dovuto partecipare alla lega si sono tirati fuori. Anzi, hanno fatto di più: sono scesi in strada. Così il progetto è naufragato: affondato fino a data da destinarsi. Perché nonostante gli appelli del presidente del Real Madrid Florentino Perez – che ha parlato di progetto ancora in piedi – dallasono scappati tutti. Prime le inglesi, poi l’Atletico Madrid. Infine le italiane,se la Juve non ha mai ammesso le proprie colpe. E alla fine a salutare tutti è chi aveva promesso di finanziare l’intero progetto: la banca JP, che ha annunciato l’addio con una ...

