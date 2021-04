Sassuolo, Caputo scalda i motori: “Sto migliorando velocemente. Ecco quando tornerò in campo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Sassuolo è una delle squadre più in forma del campionato.Milan-Sassuolo, De Zerbi: “Superlega? Nessuna offesa, ma forse non potrò allenare Milan, Juve e Inter…”La squadra di Roberto De Zerbi esprime un calcio divertente e di qualità, e sta provando a regalarsi una qualificazione alle prossime competizioni europee. I neroverdi hanno messo nel mirino il settimo posto, occupato dalla Roma che regalerebbe la qualificazione alla Conference League. Nelle ultime giornate la squadra emiliana sta viaggiando a gonfie vele nonostante l'assenza del centravanti titolare Ciccio Caputo.Milan-Sassuolo, De Zerbi: “Superlega? Nessuna offesa, ma forse non potrò allenare Milan, Juve e Inter…”Proprio l'attaccante nativo di Altamura è fuori da diverso tempo a causa di una lombalgia. L'ex Empoli tornerà presto ad allenarsi ed è probabile ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilè una delle squadre più in forma del campionato.Milan-, De Zerbi: “Superlega? Nessuna offesa, ma forse non potrò allenare Milan, Juve e Inter…”La squadra di Roberto De Zerbi esprime un calcio divertente e di qualità, e sta provando a regalarsi una qualificazione alle prossime competizioni europee. I neroverdi hanno messo nel mirino il settimo posto, occupato dalla Roma che regalerebbe la qualificazione alla Conference League. Nelle ultime giornate la squadra emiliana sta viaggiando a gonfie vele nonostante l'assenza del centravanti titolare Ciccio.Milan-, De Zerbi: “Superlega? Nessuna offesa, ma forse non potrò allenare Milan, Juve e Inter…”Proprio l'attaccante nativo di Altamura è fuori da diverso tempo a causa di una lombalgia. L'ex Empoli tornerà presto ad allenarsi ed è probabile ...

