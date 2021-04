Ronaldo via dalla Juve? «Vuole una squadra all’altezza» (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo che potrebbe essere lontano da Torino e dalla Juventus. Ecco gli aggiornamenti Resta caldo e così sarà probabilmente fino a fine stagione il tema Cristiano Ronaldo in casa Juventus. Qualcosa si è mosso dopo l’uscita dalla Champions League con il Porto e anche se Cristiano ha tranquillizzato tutti sui social l’addio potrebbe essere imminente. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 Oggi La Gazzetta dello Sport riporta che «A Torino CR7 sta bene, però Vuole una squadra più alla sua altezza». A questo punto il suo futuro in bianconero potrebbe dipendere anche dalle scelte di mercato che la società farà a inizio estate. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano le indiscrezioni sul futuro di Cristianoche potrebbe essere lontano da Torino entus. Ecco gli aggiornamenti Resta caldo e così sarà probabilmente fino a fine stagione il tema Cristianoin casantus. Qualcosa si è mosso dopo l’uscitaChampions League con il Porto e anche se Cristiano ha tranquillizzato tutti sui social l’addio potrebbe essere imminente. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 Oggi La Gazzetta dello Sport riporta che «A Torino CR7 sta bene, peròunapiù alla sua altezza». A questo punto il suo futuro in bianconero potrebbe dipendere anche dalle scelte di mercato che la società farà a inizio estate. L'articolo proviene ...

