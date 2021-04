Roma: Astorre a Calenda, 'basta screditare il Pd, pensa più al tuo progetto' (Di venerdì 23 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

CarloCalenda : Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squ… - CarloCalenda : 2) Roma si può governare solo con un ricambio di classe dirigente. Le primarie a Roma diventano scontro tra corren… - TV7Benevento : Roma: Astorre a Calenda, 'basta screditare il Pd, pensa più al tuo progetto'... - nnibbi1 : RT @CarloCalenda: Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squadra d… - Cristino2018 : RT @CarloCalenda: Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squadra d… -