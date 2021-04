Riaperture centri commerciali | slitta la data prevista nella bozza del decreto

Advertising

Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - repubblica : Decreto riaperture, salta riavvio dei centri commerciali nel week end. La Lega attacca: 'Non ci siamo'. Meloni: 'Co… - SkyTG24 : Dl aperture, salta il riavvio dei centri commerciali nei weekend - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale, arri… - VedeleAngela : RT @IlZebraapois: Con un colpo di mano il Governo annulla il provveddimento che consentiva al Centri Commerciali di riaprire il Sabato e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture centri

... dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto. Nel testo finale del decreto non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i...: medici in ansia Scuola Torna in presenza anche l'istruzione. Dal 26 aprile e fino alla ... Fiere, eventi, terme Ultimi a riaprire, il 1° luglio, solo in zona gialla, 'itermali, le ...Le riaperture post lockdown iniziano tuttavia a far sentire ... mentre l’infezione da Covid aumenta il rischio di complicanze. Lo affermano i dati dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle ...Ha generato non poche polemiche la scelta del governo di non inserire all’interno del Decreto Riaperture, pubblicato in data 22 aprile 2021 in Gazzetta Ufficiale, il riferimento che era stato ...