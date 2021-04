Recovery: Il piano Draghi da 221 miliardi all'esame del Consiglio dei ministri (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Recovery Plan farà un primo passaggio oggi in Cdm per ottenere il via libera finale solo dopo avere incassato il nuovo ok delle Camere. Risorse per Sanità e Istruzione. Investimenti in infrastrutture green, economia circolare e mobilità sostenibile Entro aprile l'invio a Bruxelles Leggi su rainews (Di venerdì 23 aprile 2021) IlPlan farà un primo passaggio oggi in Cdm per ottenere il via libera finale solo dopo avere incassato il nuovo ok delle Camere. Risorse per Sanità e Istruzione. Investimenti in infrastrutture green, economia circolare e mobilità sostenibile Entro aprile l'invio a Bruxelles

