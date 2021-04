Raptus improvviso allo stadio: lancia tutto, insegue un collega e gli prende a calci l'auto (Di venerdì 23 aprile 2021) ANCONA - Perde il lume della ragione e si mette a tirare tutto quello che gli capita sotto mano per poi rincorrere un collega e gli prende a calci l'auto. Attimi di follia ieri mattina all'interno ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 23 aprile 2021) ANCONA - Perde il lume della ragione e si mette a tirarequello che gli capita sotto mano per poi rincorrere une glil'. Attimi di follia ieri mattina all'interno ...

isabellefldn : hai dimenticato una variabile alquanto importante: la sottoscritta che, presa da un raptus improvviso, durante un e… - rebeks17 : Raptus improvviso dove sto per cancellare tutti i tweet con i miei disegni?? - BruNO16503135 : Stasera filmón!! Quello che poteva sembrare un raptus improvviso di violenza in una persona dovuto all'alcool, è in… - ProsMediaVerona : Il titolo evidenzia l'orientamento sessuale della donna (di cui non viene riportato il nome, ma solo l'età) per giu… -