Quando vaccineremo gli over 77 i decessi caleranno a 100 al giorno, dice il presidente dei Lincei (Di venerdì 23 aprile 2021) Mettere in sicurezza gli over 60 entro giugno. Poi immunizzare l’80% della popolazione entro settembre. E infine prepararsi a ricominciare, in autunno, con una nuova campagna di vaccinazione. Senza dimenticare che, immunizzata l’Europa, non si può tralasciare il resto del mondo. Giorgio Parisi, docente di meccanica statistica dell’Università Sapienza di Roma e presidente dell’Accademia dei Lincei, traccia sul Corriere quelle che dovranno essere le prossime tappe verso la «normalità». Non si preoccupa tanto delle riaperture dal 26 aprile in poi, ma di un altro aspetto: «La vera questione è il controllo degli effetti delle aperture. Se non siamo in grado di verificare per tempo cosa succede, allora rischiamo. Dobbiamo capire quanto gli alunni contagino genitori. Quanti clienti diffondono il virus. È fondamentale riattivare il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 aprile 2021) Mettere in sicurezza gli60 entro giugno. Poi immunizzare l’80% della popolazione entro settembre. E infine prepararsi a ricominciare, in autunno, con una nuova campagna di vaccinazione. Senza dimenticare che, immunizzata l’Europa, non si può tralasciare il resto del mondo. Giorgio Parisi, docente di meccanica statistica dell’Università Sapienza di Roma edell’Accademia dei, traccia sul Corriere quelle che dovranno essere le prossime tappe verso la «normalità». Non si preoccupa tanto delle riaperture dal 26 aprile in poi, ma di un altro aspetto: «La vera questione è il controllo degli effetti delle aperture. Se non siamo in grado di verificare per tempo cosa succede, allora rischiamo. Dobbiamo capire quanto gli alunni contagino genitori. Quanti clienti diffondono il virus. È fondamentale riattivare il ...

