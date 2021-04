Petrolio: a New York chiude in rialzo a 62,14 dollari (Di venerdì 23 aprile 2021) New York, 23 apr. (Adnkronos/Xin) - Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso a 62,14 dollari al barile, in progressione dei 71 cents. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) New, 23 apr. (Adnkronos/Xin) - Ilina New. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso a 62,14al barile, in progressione dei 71 cents.

