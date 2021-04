"Nel Lazio continueremo a vaccinare i non residenti, ma servono più dosi" (Di venerdì 23 aprile 2021) “Si, è vero abbiamo già vaccinato 50mila non residenti. Anzi probabilmente siamo anche oltre”. Appena terminata l’inaugurazione fuori dal centro vaccinale “la Vela”, “una grande tensostruttura allestita in un grande parcheggio del policlinico Tor Vergata, a pochi passi dalla grande incompiuta della Capitale, la Vela di Calatrava, l’assessore Alessio D’Amato ci racconta dell’ultima stranezza generata dalla pandemia: i trasferiti del vaccino.“ Con l’inizio della campagna vaccinale – spiega – ci sono stati tre volte i trasferimenti sanitari temporanei degli scorsi anni”. In pratica, più di 50mila persone, il triplo che in passato, negli ultimi mesi hanno dichiarato di essere domiciliate in Lazio anche se residenti in un’altra regione. Una procedura necessaria per chiedere all’Asl competente il trasferimento sanitario temporaneo e ottenere ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) “Si, è vero abbiamo già vaccinato 50mila non. Anzi probabilmente siamo anche oltre”. Appena terminata l’inaugurazione fuori dal centro vaccinale “la Vela”, “una grande tensostruttura allestita in un grande parcheggio del policlinico Tor Vergata, a pochi passi dalla grande incompiuta della Capitale, la Vela di Calatrava, l’assessore Alessio D’Amato ci racconta dell’ultima stranezza generata dalla pandemia: i trasferiti del vaccino.“ Con l’inizio della campagna vaccinale – spiega – ci sono stati tre volte i trasferimenti sanitari temporanei degli scorsi anni”. In pratica, più di 50mila persone, il triplo che in passato, negli ultimi mesi hanno dichiarato di essere domiciliate inanche sein un’altra regione. Una procedura necessaria per chiedere all’Asl competente il trasferimento sanitario temporaneo e ottenere ...

