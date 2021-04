Napoli | Politano vuole Euro2020 | Macini continua a preferire Bernardeschi Il CT è avvisato

(Di venerdì 23 aprile 2021) Matteoprova a convincere Mancini a regalargli un posto per Euro 2020. La manifestazione era stata rinviata a marzo per la pandemia di COVID-19. Secondo miglior attacco del campionato, pari con l’Inter, soltanto dietro l’Atalanta. Il feeling delcon il goal è facilmente spiegabile con il talento e l’abbondanza degli interpreti di qualità, dalla trequarti in su, aspettando un Osimhen sempre più in crescita. Sei giocatori con almeno cinque goal all’attivo in campionato, come soltanto il Manchester City in Europa. Tra questi, anche Matteo. Tra gli esterni, quello che di goal all’attivo ne ha meno in stagione (Insigne 17, Lozano 13), ma il suo bottino di 12 reti, unito alle prestazoni di qualità, lo rende uno dei veri punti di forza della squadra di Gattuso. Un messaggio anche a Roberto Mancini, spiega goal.com, ...

Advertising

MattiaBriga : Prendi gol su cambio gioco di insigne con Politano che rientra sul sinistro. Giocata classica del Napoli. Ma la no… - caterinabalivo : Ooooo una gioia Grande vittoria del Napoli contro la Lazio! Due gol di Insigne e Politano, arrivati nel giro di poc… - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Lazio 2-0, rete di Politano M. (NAP) - napolipiucom : Napoli, #Politano vuole #Euro2020, Macini continua a ... - Diego31883 : RT @GoalItalia: 9 goal in Serie A e un ruolo da protagonista nel Napoli ?? Così Politano spera nel treno per Euro 2020 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Politano

...rigore richiesto dalla Lazio per la spinta di Hysaj su Lazzari in area a quello assegnato al... L'inizio complicato si trasforma in incubo per la Lazio al 12° minuto quandoriceve sulla ......di Mertens in occasione dell'azione che ha portato al raddoppio disono i temi più dibattuti dai tifosi biancocelesti. Ma nella parte di chi si lamenta ci sono anche i tifosi del...La sua stagione deve ancora dire tanto: il Napoli è un candidato vero per la corsa alla Champions ... poi sfrutta al meglio le caratteristiche di Zielinski e di Politano, non limitandosi però soltanto ...Lunedì allo stadio “Grande Torino”, fischio d’inizio ore 18,30, i granata, cercheranno i punti salvezza contro il Napoli in piena lotta per la ... stavolta dovrebbe toccare a Lozano al posto di ...