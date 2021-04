Napoli, 4 arresti per il 61enne ammazzato per il parcheggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Svolta nelle indagini sull’omicidio di Maurizio Cerrato, il 61enne ammazzato per il parcheggio: arrestati i 4 presunti assassini Maurizio Cerrato (foto Facebook)Quattro persone sono state tratte in arresto, e tradotte in carcere dai Carabinieri del Nucleo operativo oplontino, che hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, in quanto ritenute responsabili dell’uccisione di Maurizio Cerrato, il 61enne custode del Parco Archeologico di Pompei assassinato lo scorso lunedì a Torre Annunziata, grosso centro della cintura metropolitana di Napoli. L’uomo è stato aggredito e massacrato di botte con un compressore portatile, tuttavia è stato un fendente al torace a risultargli fatale, al culmine di una lite per motivi banali legati a un ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) Svolta nelle indagini sull’omicidio di Maurizio Cerrato, ilper il: arrestati i 4 presunti assassini Maurizio Cerrato (foto Facebook)Quattro persone sono state tratte in arresto, e tradotte in carcere dai Carabinieri del Nucleo operativo oplontino, che hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, in quanto ritenute responsabili dell’uccisione di Maurizio Cerrato, ilcustode del Parco Archeologico di Pompei assassinato lo scorso lunedì a Torre Annunziata, grosso centro della cintura metropolitana di. L’uomo è stato aggredito e massacrato di botte con un compressore portatile, tuttavia è stato un fendente al torace a risultargli fatale, al culmine di una lite per motivi banali legati a un ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arresti Omicidio Maurizio Cerrato, svolta nelle indagini: 4 arresti Napoli . Nelle prime ore di questa notte, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di 4 persone, ritenute responsabili dell'omicidio del 61enne ...

61enne ucciso per parcheggio, 4 arresti 7.50 61enne ucciso per parcheggio, 4 arresti Quattro persone sono state arrestate perché ritenute responsabili dell'uccisione di Maurizio ...assassinato lo scorso lunedì a Torre Annunziata (Napoli). L'...

Napoli, 4 arresti per l’omicidio Cerrato a Torre Annunziata Il Secolo XIX Napoli, 4 arresti per il 61enne ammazzato per il parcheggio Mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare”. Napoli, 4 arresti per il 61 enne ammazzato per il parcheggio: 3 uomini e una donna Le indagini lampo dei carabinieri, ...

Napoli, auto sottratte a società di noleggio e rivendute in Nord Africa: 13 arresti Agenti della Polizia stradale di Bologna e di Napoli hanno eseguito oggi ... 9 sono stati posti agli arresti domiciliari e 3 dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini, durate ...

