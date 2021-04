Multisala: l’album cinematografico di Franco 126 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il cantante Franco 126 presenta il suo nuovo disco intitolato Multisala. l’album che, si allontana dai pezzi tristi a favore di un suono più vivido e funk, ci viene raccontato direttamente dal suo artista. Vediamo allora tutto quello che c’è da scoprire su Multisala. Di cosa parla il nuovo album Multisala? l’album Multisala ripercorrere la vita di Franco 126 come in un film. E’ un disco introspettivo diretto a parlare a cuore aperto del cantante, attraverso uno story telling particolare, ossia il racconto di diverse storie. Dopo l’esordio musicale con l’album Stanza singola il cantante si mette alla prova con il nuovo disco dove ha voluto riconfermare ma anche allargare la sua idea di suono. Queste le parole dell’artista a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Il cantante126 presenta il suo nuovo disco intitolatoche, si allontana dai pezzi tristi a favore di un suono più vivido e funk, ci viene raccontato direttamente dal suo artista. Vediamo allora tutto quello che c’è da scoprire su. Di cosa parla il nuovo albumripercorrere la vita di126 come in un film. E’ un disco introspettivo diretto a parlare a cuore aperto del cantante, attraverso uno story telling particolare, ossia il racconto di diverse storie. Dopo l’esordio musicale conStanza singola il cantante si mette alla prova con il nuovo disco dove ha voluto riconfermare ma anche allargare la sua idea di suono. Queste le parole dell’artista a ...

Advertising

croccoppini : Un po’ mi dispiace per chi mi segue che legge l’ennesimo mio tweet su questo album pazzesco but what can I say, tod… - sheismaria1 : stream multisala perché è l'album dell'anno - francesxadm : scusate ma l'album di franchino è qualcosa di stupendo :D #multisala - iraidour : non riesco a smettere di ascoltare a ripetizione l'album di Franco126. send help o forse no lasciatemi morire così… - iraidour : è uscito l'album di Franco126 quindi se qualcuno mi cerca sono nel mio letto a piangere ??????????? #multisala #franco126 -

Ultime Notizie dalla rete : Multisala l’album Arriva 'Multisala', il nuovo album di Franco 126 Agenzia ANSA