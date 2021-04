Milan | senti l’ex Mirabelli | “Superlega? Strano che Maldini fosse all’oscuro Rinnovo Donnarumma? E’ già finita male”

Advertising

Mediagol : #Milan, senti l'ex Mirabelli: 'Superlega? Strano che Maldini fosse all'oscuro. Rinnovo Donnarumma? E' già finita ma… - imtroy18 : @FBaresi @Ibra_official Il Re Leone è una leggenda ma purtroppo il Milan si affida ancora a Pioli, allenatore di ba… - splugged : @filippo1176 @Mau_Romeo @FIGC Senti, Filì... con tutta l’educazione possibile però... ...tu, Lanopi, tifosi lapone… - teibor33 : ??FORZA ??RAGAZZI!?? NON HO CAPITO COSA SUCCEDE??? MA SENTI, GIOCIAMO BENE!?? L'UNICA COSA CHE SO... È CHE QUANDO ??HAK… - levaclau : Dopo i proclami di Gazidis, un bellesordio del Milan nella specie di Superligue! Poi senti Marotta lamentarsi a Sky… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti

Calciomercato.com

... tanta passione, la voglia di spingerti e tututto questo e cerchi di mettere quel qualcosa in più'. Anche a San Siro, con il, si è visto un bel Genoa, nonostante l'1 - 2. 'Sì, mi è ...... ma torna alla vittoria la Juventus che piega in rimonta il Parma avvicinandosi ale ... Juve,Pirlo Ecco le parole di Pirlo a Dazn: Quindi su Dybala: Infine su Buffon:L'ASSENZA DI IBRA - Ibra è attualmente alle prese con un problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo mercoledì contro il Sassuolo, una partita in cui si è sentita parecchio la sua ...Milan a 66 punti, Napoli a 63 ... Non può permettersi errori neanche la Juventus, che nella sentita sfida contro la Fiorentina cerca il 2 a 1,56. In Torino-Napoli i padroni di casa cercano punti ...