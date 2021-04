Mila Kunis è una tossicodipendente nel trailer di “Four Good Days” (Di venerdì 23 aprile 2021) Mila Kunis è la protagonista di Four Good Days di Rodrigo Garcia. Il film è basato sull’articolo del 2016 del Washington Post di Eli Saslow inititolato How’s Amanda? A story of truth, lies and an American addiction. Accanto all’attrice vi sarà Glenn Close nel ruolo della madre del personaggio della Kunis con cui ha un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 aprile 2021)è la protagonista didi Rodrigo Garcia. Il film è basato sull’articolo del 2016 del Washington Post di Eli Saslow inititolato How’s Amanda? A story of truth, lies and an American addiction. Accanto all’attrice vi sarà Glenn Close nel ruolo della madre del personaggio dellacon cui ha un L'articolo

Advertising

Lionmars : Sean Penn, Mila Kunis e Jonah Hill. La forza di HBO sta in quanti A listers partecipano alle serie anche come sempl… - MrsPaeoniaa_ : @awskairipa Non so sei ironica oppure no, nel dubbio Mila Kunis credo - CamuuValenzuela : soñé q mila kunis me tenía secuestrada y me la chapaba jsjsjsjsjsjsjsjsjs - spaceblake_ : @awskairipa Jackie Burkhart un personaggio interpretato da mila kunis credo boh ho cercato su internet - hungbattler : Zendaya, Maddie Ziegler, Vanessa Hudgens, Emma Stone, Emmy Rossum, Natalie Portman, Mila Kunis -