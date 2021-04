LIVE Tour of the Alps, quinta tappa in DIRETTA: al via gli ultimi 120 chilometri di gara! (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quinta tappa – La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta tappa – La classifica attuale 12.22 Percorsi i primi quattro chilometri di gara, per ora nessun frazionamento nel gruppo principale. 12.19 Da segnalare il ritiro di Jai Hindley (Team DSM), secondo all’ultimo Giro d’Italia, caduto ieri. 12.17 COMINCIA LA quinta ED ULTIMA tappa DEL Tour OF THE Alps 2021 12.14 I corridori hanno cominciato il trasferimento dall’Idroland del Lago d’Idro. 12.13 In questi giorni si è distinto anche Jefferson Cepeda della Androni Giocattoli-Sidermec, che veste meritatamente la maglia bianca. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta– La classifica attuale 12.22 Percorsi i primi quattrodi gara, per ora nessun frazionamento nel gruppo principale. 12.19 Da segnalare il ritiro di Jai Hindley (Team DSM), secondo all’ultimo Giro d’Italia, caduto ieri. 12.17 COMINCIA LAED ULTIMADELOF THE2021 12.14 I corridori hanno cominciato il trasferimento dall’Idroland del Lago d’Idro. 12.13 In questi giorni si è distinto anche Jefferson Cepeda della Androni Giocattoli-Sidermec, che veste meritatamente la maglia bianca. ...

