La Dacia Arena di Udine diventerà un hub vaccinale

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’se, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che laun hub. Presente alla conferenza stampa di presentazione del progetto, il Direttore Generale del club Franco Collavino, che ha dichiarato quanto segue. Siamo contenti di fare la nostra parte, in prima linea in questa battaglia, e siamo felici di dare il nostro contributo all’organizzazione della campagnaaziendale a cui anchese Calcio ha aderito e per essere portatrice di un messaggio positivo: la salute è un bene primario ed è importante che questo messaggio risuoni forte. Abbiamo pensato di mettere a disposizione la Curva Nord con gli ampi parcheggi esterni e l’area interna che permettono flessibilità nell’organizzazione di tutte le attività. C’è anche un ...

La salute è un bene primario" L'Udinese, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che la Dacia Arena diventerà un hub vaccinale. Presente alla conferenza stampa di presentazione del progetto, il ...Come? "Abbiamo valutato che il miglior compromesso sia quello di individuare un unico, grande hub straordinario di somministrazione vaccinale: la Dacia Arena. Alla base di questa scelta – ha spiegato ...