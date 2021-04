Juventus | il rewind di Dybala | “Non posso scegliere tra CR7 e Messi! Palermo? C’è un motivo se preferii i rosanero”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 23 aprile 2021) Pauloracconta le tappe della propria carriera.L'attaccante dellasta vivendo una stagione travagliata a causa dei tanti infortuni che ne hanno complicato l'andamento. Il calciatore argentino, nel corso di una diretta twitch insieme al noto streamer spagnolo Ibai Llanos, ha ripercorso la sua vita da calciatore soffermandosi anche sull'esperienza al."Messi alla Juve? Ne hanno parlato un po’ in Italia ma si sapeva che sarebbe stata una cosa difficilissima. Io, lui e Cristiano? Io ho avuto molta fortuna in questi anni ma con Cristiano stiamo sfidandoci per arrivare a 100 gol: a me manca un gol e a lui 3. Ronaldo vuole sempre vincere, in allenamento, nei giochi che facciamo. Non gli piace perdere e quando succede per due tre minuti è intrattabile. Sono molto differenti, non saprei. Uno dà ...