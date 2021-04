Inter, Conte tiene alta la concentrazio: contro il Verona serve una risposta dopo i due pareggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Conte non ammette cali di concentrazione per i suoi Nonostante i 9 punti di vantaggio e solo sei giornate al termine del campionato Antonio Conte pretende la massima concentrazione da parte dei suoi giocatori dopo i due pareggi nelle ultime due giornate. La partita di domenica contro il Verona sarà un ulteriore banco di prova per i giocatori nerazzurri. “Il conto alla rovescia per lo scudetto continua. E’ stato un po’ rallentato dagli ultimi due pareggi consecutivi contro Napoli e Spezia, ma la striscia di undici successi di fila Interrotta domenica al San Paolo e il ko di mercoledì del Milan hanno dato una bella mano. Adesso per tagliare il traguardo mancano otto punti sui diciotto disponibili ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 aprile 2021)non ammette cali dine per i suoi Nonostante i 9 punti di vantaggio e solo sei giornate al termine del campionato Antoniopretende la massimane da parte dei suoi giocatorii duenelle ultime due giornate. La partita di domenicailsarà un ulteriore banco di prova per i giocatori nerazzurri. “Il conto alla rovescia per lo scudetto continua. E’ stato un po’ rallentato dagli ultimi dueconsecutiviNapoli e Spezia, ma la striscia di undici successi di filarotta domenica al San Paolo e il ko di mercoledì del Milan hanno dato una bella mano. Adesso per tagliare il traguardo mancano otto punti sui diciotto disponibili ...

