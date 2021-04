Inchiesta Dda in Toscana, Giani: «Gori sospeso dalle funzioni, atto di garanzia» (Di sabato 24 aprile 2021) «Il capo di Gabinetto, Ledo Gori, è capo di Gabinetto da 10 anni e semplicemente io ho fatto un atto di conferma che poi alla luce di questa Inchiesta mi ha portato ad un atto di garanzia per tutti a sospenderne le funzioni». Lo ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, interpellato a Tagadà, su La7 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) «Il capo di Gabinetto, Ledo, è capo di Gabinetto da 10 anni e semplicemente io ho fundi conferma che poi alla luce di questami ha portato ad undiper tutti a sospenderne le». Lo ha spiegato il presidente della Regione, Eugenio, interpellato a Tagadà, su La7 L'articolo proviene da Firenze Post.

