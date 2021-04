In edicola un nuovo As Gold Collection dedicato a Michele Alboreto (Di venerdì 23 aprile 2021) Michele Alboreto aveva tanti sorrisi: di soddisfazione, ironici, sarcastici, beffardi. Sulle pagine di Autosprint ne sono rimasti impressi a non finire: è il suo lascito più bello al settimanale della ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021)aveva tanti sorrisi: di soddisfazione, ironici, sarcastici, beffardi. Sulle pagine di Autosprint ne sono rimasti impressi a non finire: è il suo lascito più bello al settimanale della ...

Advertising

fattoquotidiano : In attesa del nuovo decreto del governo, sono sei le regioni per le quali l’allarme resta alto [di @NatasciaRonchet] - fattoquotidiano : Il Consiglio di Stato ha un nuovo presidente aggiunto: Franco Frattini. Non è l’omonimo del ministro di B.: è propr… - fattoquotidiano : CROLLO DEL PONTE MORANDI / 'HANNO FALSIFICATO I DATI' La rivelazione è così sconvolgente da lasciare sbigottito per… - ADM_assdemxmi : RT @VisitBrescia: Da oggi in edicola '@DoveViaggi Estate: Valli Bresciane': nuovo inserto di 68 pagine dedicato alla #MontagnaBresciana, al… - VisitBrescia : Da oggi in edicola '@DoveViaggi Estate: Valli Bresciane': nuovo inserto di 68 pagine dedicato alla… -