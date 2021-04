Il Recovery di Draghi e quello di Conte a confronto: la discontinuità non c’è. Sì al superbonus fino al 2023. Più soldi solo alla banda larga (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è poco di nuovo nel tanto atteso Recovery plan firmato da Mario Draghi, finanziato con 191,5 miliardi di risorse europee più 30 miliardi presi a prestito sul mercato. Il “piano verde“, come l’ha definito qualcuno, è verde esattamente quanto quello inviato al Parlamento da Giuseppe Conte lo scorso gennaio. È giusto un po’ più digitale e certo non molto più amico della ricerca, come hanno fatto notare su Twitter gli scienziati che avevano promosso il piano Amaldi. Quanto all’eccesso di progetti senza una visione di fondo, che per Matteo Renzi era una delle gravi pecche del “vecchio” Pnrr, non si può dire che il problema sia superato: le tabelle preparate dal Tesoro elencano ancora ben 135 progetti di investimento. Per non dire governance, sulla carta l’innesco della crisi di governo (sarà accentrata a palazzo Chigi, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è poco di nuovo nel tanto attesoplan firmato da Mario, finanziato con 191,5 miliardi di risorse europee più 30 miliardi presi a prestito sul mercato. Il “piano verde“, come l’ha definito qualcuno, è verde esattamente quantoinviato al Parlamento da Giuseppelo scorso gennaio. È giusto un po’ più digitale e certo non molto più amico della ricerca, come hanno fatto notare su Twitter gli scienziati che avevano promosso il piano Amaldi. Quanto all’eccesso di progetti senza una visione di fondo, che per Matteo Renzi era una delle gravi pecche del “vecchio” Pnrr, non si può dire che il problema sia superato: le tabelle preparate dal Tesoro elencano ancora ben 135 progetti di investimento. Per non dire governance, sulla carta l’innesco della crisi di governo (sarà accentrata a palazzo Chigi, in ...

