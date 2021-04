Il gol di Mertens ha a che fare con il mistico

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 aprile 2021) Per diversi anni ho guardato le partite senza l’audio perché ritengo insopportabili quasi tutti i commentatori italiani, le ho viste con audio in inglese, in spagnolo, addirittura in russo. Un sottofondo accettabile che consentiva di accedere al sonoro del pubblico, ora che il pubblico non c’è più ogni tanto mi viene voglia di ascoltare un commento, giusto per sentirmi meno solo. Ebbene, c’è una novità, Iole, una delle mie due cagnoline, si spaventa con le voci dei telecronisti. È accaduto in settimana, mentre guardavo gli highlights della Bundesliga, e ieri sera dopo i primi cinque minuti di Napoli-Lazio. Siamo tornati al silenzio, Iole si è accucciata, il Napoli ha vinto. Dobbiamo raccontare, prima di tutto, il gol di. Ha a checon il. Intanto, non va scordata la strepitosa finta con cui Zielinski si libera sulla ...