Ibra è un quarantenne non ancora sazio: un altro anno insieme al Milan (Di venerdì 23 aprile 2021) Si rinnova il sodalizio tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Si va avanti fino al 2022. Zlatan ha la voglia matta di un quarantenne non ancora sazio. Ibra ribadisce la sua gioia per giocare ancora un anno con la maglia rossonera. “Mi sento molto felice. Resterò un altro anno, è quello che conta ed è la cosa più importante. L’ho sempre detto, il Milan è casa mia, sto molto bene per come mi fanno sentire il club, i colleghi, il mister, e i tifosi che mi mancano tanto. Se posso restare per tutta la vita, resto. Lavorare con mister Pioli è stato molto facile perchè ha una mentalità giusta, ogni giorno ha questa energia che trasforma la squadra”. Il club evidenzia in una nota come quella ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 aprile 2021) Si rinnova il sodalizio tra ile Zlatanhimovic. Si va avanti fino al 2022. Zlatan ha la voglia matta di unnonribadisce la sua gioia per giocareuncon la maglia rossonera. “Mi sento molto felice. Resterò un, è quello che conta ed è la cosa più importante. L’ho sempre detto, ilè casa mia, sto molto bene per come mi fsentire il club, i colleghi, il mister, e i tifosi che mi mancano tanto. Se posso restare per tutta la vita, resto. Lavorare con mister Pioli è stato molto facile perchè ha una mentalità giusta, ogni giorno ha questa energia che trasforma la squadra”. Il club evidenzia in una nota come quella ...

