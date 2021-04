I vaccini funzionano, chi più, chi meno (Di venerdì 23 aprile 2021) Ciò che vorremmo sapere in questa fase dell'epidemia è quanto una singola dose di vaccino ci protegge. Le variabili in gioco sono molte e variano dal tempo trascorso dall'iniezione al tipo di vaccino e all'età. Se ci si concentra sugli ultraottantenni, e sui vaccini AstraZeneca e Pfizer, una risposta abbastanza precisa esiste. Uno studio su The Lancet, il primo che paragona questi due vaccini, chiarisce che dopo cinque settimane il 93 per cento delle persone di età maggiore o uguale a 80 anni, vaccinate con una singola dose di Pfizer, sviluppa una risposta anticorpale contro la proteina spike del virus (quella che si lega alla cellula); di contro, per il vaccino AstraZeneca, la percentuale è dell'87 per cento. Ma il vaccino anglo-svedese pareggia la partita con un altro risultato ottenuto nello stesso studio: mentre solo il 12 per cento dei vaccinati ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 aprile 2021) Ciò che vorremmo sapere in questa fase dell'epidemia è quanto una singola dose di vaccino ci protegge. Le variabili in gioco sono molte e variano dal tempo trascorso dall'iniezione al tipo di vaccino e all'età. Se ci si concentra sugli ultraottantenni, e suiAstraZeneca e Pfizer, una risposta abbastanza precisa esiste. Uno studio su The Lancet, il primo che paragona questi due, chiarisce che dopo cinque settimane il 93 per cento delle persone di età maggiore o uguale a 80 anni, vaccinate con una singola dose di Pfizer, sviluppa una risposta anticorpale contro la proteina spike del virus (quella che si lega alla cellula); di contro, per il vaccino AstraZeneca, la percentuale è dell'87 per cento. Ma il vaccino anglo-svedese pareggia la partita con un altro risultato ottenuto nello stesso studio: mentre solo il 12 per cento dei vaccinati ...

RobertoBurioni : I vaccini a mRNA funzionano incredibilmente bene. In Israele solo lo 0,8% dei casi si è verificato in persone che a… - RobertoBurioni : I vaccini funzionano, funzionano, funzionano. E funzionano pure molto bene, lo dicono numeri inoppugnabili. Un trio… - Frabersss : @PiazzapulitaLA7 I vaccini funzionano? Le terapie intensive si stanno svuotando? E perche allora continuano con ste regole assurde? - 19mario59 : @repubblica Bene, adesso diamoci da fare con i vaccini , che l’estate passa alla svelta. Il prossimo autunno saprem… - Yobby08327898 : RT @questoequello: @CovidStramezzi @AStramezzi Se rimane scritto che le cure per il #Covid_19 funzionano cade tutto il castello delle emerg… -