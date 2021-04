I dieci Paesi d’Europa dove sono aumentate le violenze sui giornalisti (Di venerdì 23 aprile 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa L’ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières (RSF), pubblicato martedì 20 aprile, segnala un aumento delle violenze nei confronti dei giornalisti sul territorio europeo. «Tutto il continente si è impegnato pienamente nella lotta alla pandemia di Covid-19, ma solo pochi Paesi possono dire di aver difeso con lo stesso vigore anche la libertà di stampa», sostiene RSF. La misure introdotte per frenare la diffusione del coronavirus sono infatti state accompagnate spesso da limitazioni all’accesso alle informazioni per i giornalisti, se non addirittura da fermi e arresti e, a volte, da violenze. Nel Sud-Est europeo quasi tutti i Paesi hanno registrato questo tipo di fenomeni, al punto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 aprile 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa L’ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières (RSF), pubblicato martedì 20 aprile, segnala un aumento dellenei confronti deisul territorio europeo. «Tutto il continente si è impegnato pienamente nella lotta alla pandemia di Covid-19, ma solo pochiposdire di aver difeso con lo stesso vigore anche la libertà di stampa», sostiene RSF. La misure introdotte per frenare la diffusione del coronavirusinfatti state accompagnate spesso da limitazioni all’accesso alle informazioni per i, se non addirittura da fermi e arresti e, a volte, da. Nel Sud-Est europeo quasi tutti ihanno registrato questo tipo di fenomeni, al punto ...

