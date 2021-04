Gli spray al cortisone per l’asma accorciano i tempi di guarigione dal Covid-19 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il budesonide, un corticosteroide comune, è il primo farmaco ampiamente disponibile ed economico trovato per ridurre i tempi di recupero nei pazienti Covid-19 di età superiore ai 50 anni che vengono trattati a casa e in altri contesti della comunità, così riporta lo studio PRINCIPLE del Regno Unito su 1.779 partecipanti. Il trattamento precoce con budesonide per inalazione riduce i tempi di recupero in media di tre giorni nei pazienti con Covid-19 che sono a più alto rischio di malattie gravi e vengono trattati sul territorio, spiega lo studio Platform Randomised Trial of Interventions against Covid-19 in Older People (Studio Randomizzato di interventi contro il Covid su persone più anziane-PRINCIPLE) dell’Università di Oxford. PRINCIPLE è la più grande piattaforma al mondo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Il budesonide, un corticosteroide comune, è il primo farmaco ampiamente disponibile ed economico trovato per ridurre idi recupero nei pazienti-19 di età superiore ai 50 anni che vengono trattati a casa e in altri contesti della comunità, così riporta lo studio PRINCIPLE del Regno Unito su 1.779 partecipanti. Il trattamento precoce con budesonide per inalazione riduce idi recupero in media di tre giorni nei pazienti con-19 che sono a più alto rischio di malattie gravi e vengono trattati sul territorio, spiega lo studio Platform Randomised Trial of Interventions against-19 in Older People (Studio Randomizzato di interventi contro ilsu persone più anziane-PRINCIPLE) dell’Università di Oxford. PRINCIPLE è la più grande piattaforma al mondo ...

