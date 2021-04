(Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovo presidente della Fitri: “Obiettivi per i Giochi Olimpici di Tokyo? Stiamo facendo un ottimo lavoro, vogliamo fare il massimo”. pal/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Giubilei: “Il triathlon punta su meritocrazia e gioco di squadra” - princigallomich : Triathlon, Giubilei “Fitri punta su merito, a Tokyo faremo il massimo” - IlModeratoreWeb : Triathlon, Giubilei “Fitri punta su merito, a Tokyo faremo il massimo” - - nestquotidiano : Triathlon, Giubilei “Fitri punta su merito, a Tokyo faremo il massimo” - blogsicilia : #notizie #sicilia Triathlon, Giubilei “Fitri punta su merito, a Tokyo faremo il massimo” - -

Ultime Notizie dalla rete : Giubilei triathlon

Quotidiano di Sicilia

ROMA " "Meritocrazia e gioco di squadra: ilitaliano riparte da questi due asset". E' la ricetta di Riccardo, da un mese alla guida della Federazione italianae già pienamente immerso nel nuovo incarico. Con i Giochi Olimpici di Tokyo2020 alle porte, in un'intervista all'Italpress il nuovo ...ROMA - 'Meritocrazia e gioco di squadra: ilitaliano riparte da questi due asset'. È la ricetta di Riccardo, da un mese alla guida della Federazione italianae già pienamente immerso nel nuovo incarico. Con i Giochi Olimpici di Tokyo2020 alle porte, in un'intervista all'Italpress il nuovo ...ROMA (ITALPRESS) – “Meritocrazia e gioco di squadra: il triathlon italiano riparte da questi due asset”. E’ la ricetta di Riccardo Giubilei, da un mese alla guida della Federazione italiana triathlon ...Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi. Il Corriere della Città è una testata giornalistica registrata ...